Daniel Sarcos dio detalles de su recuperación tras someterse a una delicada operación

El animador Daniel Sarcos ofreció nuevos avances de su recuperación, luego de que el 8 de febrero de 2024 anunció que se sometería a una operación de emergencia, debido a un desgaste en el acetábulo derecho por artrosis, por lo cual su cadera derecha sería reemplazada, así como parte de la cabeza del fémur.

A través de un video que publicó en su cuenta de Instagram el 26 del mencionado mes, Sarcos explicó a sus seguidores cómo fue el proceso del desgaste de su cadera y mostró el resultado de la exitosa intervención.

“Todo empezó así, perfectamente sana la cadera, después empecé a tener problemas como esta, después terminó como esta, y ahora tengo esta”, comentó el exanimador del programa Súper Sábado Sensacional mientras mostraba una maqueta con un modelo similar a lo que le ocurrió.

Asimismo, Daniel Sarcos mostró en la grabación parte de lo que fue su primera cita médica después de su operación, en la cual se despidió de la andadera para adultos que lo ayudó a recuperar el movimiento de su cadera, puesto que ya el presentador de televisión puede caminar por sí solo.

Por su parte, el médico tratante del también locutor lo acompañó en el video e indicó que su paciente se ha recuperado satisfactoriamente y ya completó la primera fase del proceso, motivo por el cual aprovechó la oportunidad para felicitarlo por seguir todas las recomendaciones y tratamientos requeridos.

“Para los que dicen que soy celoso de mi intimidad. Hasta por dentro me están viendo jajaja. Nota: si he echado vaina cuando era de carne y hueso, cómo será ahora que tengo platino (no es una orquídea)”, escribió el artista en la descripción de la publicación.

Finalmente, Daniel Sarcos afirmó que ha mostrado todo el proceso de su intervención quirúrgica y recuperación para que las personas que pases por una situación similar pierdan el miedo que les pueda generar.

