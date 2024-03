Salud de Danna Paola causa preocupación entre sus fanáticos

En medio de su apretada agenda artística, Danna Paola tuvo un percance en su salud que causó preocupación entre sus fans.

La intérprete mexicana de éxitos como “Mala fama” compartió una fotografía en sus redes sociales dando detalles de lo que le pasó y la obligó a poner un stop momentáneo a sus compromisos laborales.

“Empezábamos bien, un giro en la trama me dejó tumbada en cama… el universo me dijo ¡para ya! y me paró con freno de mano”, dijo en su cuenta de Instagram, antes de especificar que se trata de influenza y bronquitis.

“Han sido días muy heavys… me duele vivir, respirar, caminar, soy una orquesta entre tanta tos y llantos… entre medicinas y mucha comidita en casa, películas, amor, escritos y música que sana, dentro mío está encendida la ilusión de todo lo que viene y me ha ayudado a motivarme mentalmente”.

La también actriz mexicana afirmó que esta situación le ha servido para reflexionar sobre la importancia de la salud y de cómo de ésta depende el poder cumplir metas.