Camila Canabal reveló lo más difícil de ser madre y mánager de Joaquina

La presentadora de televisión Camila Canabal habló de los aspectos más importantes de su vida personal y profesional, en una entrevista que le concedió a la periodista María Alejandra Requena.

Durante la conversación, la uruguaya-venezolana confesó qué ha sido para ella lo más difícil de ser madre y mánager de su hija mayor, la cantante Joaquina, fruto de su matrimonio con el periodista deportivo Francisco Blavia.

“Los prejuicios de la gente por que soy la mamá. Además de la historia de otros artistas que han tenido alrededor a padres que no le han hecho bien, está la historia de Luis Miguel y hay muchas historias que podemos relatar y hay prejuicios”, respondió Canabal ante la interrogante de la comunicadora.

Asimismo, Camila Canabal agregó que otro de los puntos complicados de ser mamá y mánager a la vez, es que ella también tienes sus oficios y obligaciones profesionales, algo que ella asegura que no cambiaría en su vida.

“Luego hay otra cosa atada a mi persona que no se puede separar, ni quiero, porque es mi vida, yo soy influencer, bloguera, tengo mi pódcast, yo también tengo una vida que no he dejado, ni voy a dejar nunca”, aseguró.

Con información de Ronda