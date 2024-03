Cameron Diaz se convirtió en madre por segunda vez a los 51 años

Cameron Diaz, de 51 años, y el músico Benjamin Madden, de 45, anunciaron la llegada de un nuevo miembro a su familia. A través de sus redes sociales, la pareja compartió la noticia de que se han convertido en padres por segunda vez. En lugar de mostrar al recién nacido, ambos compartieron una ilustración para acompañar el anuncio.

“Estamos bendecidos y emocionados de anunciar el nacimiento de nuestro hijo, Cardinal Madden. Él es increíble y estamos muy contentos de que esté aquí”, se lee en la publicación. La imagen que acompaña al texto muestra un dibujo que presenta la mitad de un rostro masculino, algunas flores y la frase “A little bird whispered to me” (“Un pequeño pájaro me susurró”).

La relación de Cameron Diaz y Benjamin Madden se remonta a 2014, y desde entonces han compartido una vida llena de amor y complicidad. Sin embargo, la pareja enfrentó desafíos rumbo a la paternidad, pues Raddix, su hija mayor, nació hace cuatro años mediante gestación subrogada.

Con información de RPP