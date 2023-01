Es oficial: Shakira y Karol G se unen para sacar nueva canción

Desde hace varios días, distintos medios venían especulando con la posibilidad de que Shakira y Karol G trabajaran juntas en un nuevo sencillo musical.

La primera pista de esta posible colaboración la dio hace poco la reguetonera paisa, mientras asistía a un partido de la NBA en Los Ángeles, cuando publicó una fotografía con una camiseta que decía “Te quedó grande”, en alusión a la más reciente canción de la barranquillera con el productor argentino Bizarrap.

Pues bien, se acabaron los rumores: la compañía Sony Music confirmó que en efecto las dos colombianas tienen bastante adelantada una nueva producción, la primera que reunirá las voces de estas dos talentosas artistas y de la que aún no se conoce título, la cual no saldrá, sin embargo, el 2 de febrero, como habían publicado algunos medios, coincidiendo con el cumpleaños de Shakira, que es también el de Piqué.

Es que Shakira no para de dar buenas noticias y sigue demostrando que ‘las mujeres no lloran, las mujeres facturan’. El próximo 4 de marzo, el Museo de los Grammy, ubicado en Los Ángeles, Estados Unidos, inaugurará Shakira: The Grammy Museum Experience, una muestra interactiva sobre la trayectoria musical de la colombiana.

La muestra incluirá objetos de su archivo personal, tres películas y un espacio inmersivo inspirado en su gira El Dorado, la sexta gira mundial de la cantante y compositora barranquillera, realizada en apoyo a su undécimo álbum de estudio, El Dorado, editado en 2017.

GV