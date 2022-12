Uso de la pastilla del día después

La pastilla del día después no es otra, que la famosa píldora de emergencia, un anticonceptivo que ayuda a prevenir un embarazo después de tener sexo sin la debida protección.

Ésta es una única toma pues contiene una dosis más alta de las hormonas que se utilizan en las píldoras anticonceptivas comunes.

Expertos señalan que funciona mejor cuando se toman dentro de las 24 horas después de la relación sexual; sin embargo, pueden prevenir el embarazo hasta 5 días después del acto.

¿Qué es la pastilla del día después?

Es un método anticonceptivo que se puede usar luego de tener sexo sin protección, o si tu método anticonceptivo falló.

Cabe acotar que, estas píldoras no evitan las infecciones, ni enfermedades de transmisión sexual.

Por otra parte, se debe tener en cuenta que éstas no son píldoras abortivas. Si ya hay embarazo, tomar la pastilla de emergencia no lo interrumpirá ni dañará. Otro punto importante a tomar en cuenta, es que este método no debe usarse como un anticonceptivo regular.

Existen dos tipos de píldoras anticonceptivas de emergencia aprobadas por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA), algunas de ellas pueden funcionar cuando se las toma dentro de los cinco días posteriores a haber tenido sexo sin protección o a una falla en el método anticonceptivo; y otras, que funcionan mejor cuando las tomas dentro de las primeras 72 horas después de la relación sexual.

Algunas cosas que debes saber…

– Es una pastilla que no causa efectos secundarios a largo plazo, sin embargo puede presentarse en algunos casos: dolor de cabeza, dolor abdominal, fatiga, mareo, nauseas, dolor de senos.

– No afecta la capacidad de quedar embarazada en el futuro.

– Son más costosas que las píldoras anticonceptivas comunes.

– Puede anticiparse o retrasarse el período menstrual en algunas mujeres luego de ingerirla.

– El peso de la mujer juega un papel importante para que pueda tener el efecto deseado. Si pesas más de 75 kilos, descarta este método porque no será efectivo.

– Si estás amamantando y tomas la píldora de emergencia debes sacarte la leche y tirarla a la basura las siguientes 36 horas después de la toma.

Con información de Diario 2001.