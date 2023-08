Lula anunció plan de obras millonarias para recuperar el papel del Estado en la economía

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, presentó este viernes un multimillonario plan de obras públicas con el que el Gobierno pretende situar al Estado como promotor de la actividad económica e impulsar el crecimiento junto con el sector privado.

El Nuevo Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), que toma su nombre de un plan de obras públicas implementado a partir de 2007, en el segundo mandato de Lula, prevé inversiones por 60.000 millones de reales (12.500 millones de dólares) hasta 2026.

“Serán inversiones en obras que permitirán que la rueda gigante de la economía vuelva a girar” y que el país “crezca de una manera correcta, reduciendo las desigualdades” mediante un “nuevo círculo virtuoso” de empleo y aumento real del salario, declaró Lula.

El líder progresista subrayó el carácter sustentable de las obras que serán incluidas en ese plan de inversiones, porque “el planeta no aguanta más la presión ambiental” y “ya no hay cómo pensar en una forma de generación de riqueza que no sea verde y sustentable”, dijo.

En ese marco, advirtió de que el Gobierno será “extremadamente riguroso” al momento de otorgar las licencias medioambientales para cada proyecto incluido ese programa.

Lula pidió al sector privado que “no tenga miedo”, porque este plan no implica que Brasil tendrá un “Estado empresario”, pero sí un “Estado inductor de la economía”, que promoverá “un amplio debate para saber dónde y cómo” invertir.

El capítulo de infraestructura contempla la construcción y mejora de carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos e hidrovías a lo largo y ancho del país, mediante proyectos que serán ejecutados bajo el modelo de sociedades público-privadas y que también prevén concesiones al sector privado, tanto nacional como extranjero.

Con información de EFE