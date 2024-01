Madres buscadoras hallan 17 fosas con restos humanos en Sonora

Madres buscadoras de Sonora dieron a conocer este hallazgo.

Madres Buscadoras de Sonora informaron este sábado 13 de enero que localizaron 17 fosas clandestinas con restos humanos.

“Hoy encontramos 17 fosas con cuerpos humanos en el camino al Choyudo. Imaginen cuánto dolor hay escondido en esta tierra. Con dos palas y nuestros corazones llenos de esperanza vamos a remover cada centímetro de tierra para que no se quede nadie”, escribió en su cuenta X, Ceci Flores, líder del colectivo de búsqueda.

En un video, Flores explicó que en una fosa encontraron un hombre y una mujer que presuntamente eran pareja por las características de la vestimenta de los dos y la forma del cráneo.

“En otra fosa encontramos lo que parece ser son dos mujeres por el cabello colorado, uno colorado y el otro negro”, aseguró la líder del colectivo.

“De verdad que es un panteón clandestino que nunca imaginamos que existiera y que gracias a un llamado anónimo pudimos llegar a este lugar y el día de hoy, al momento, con 17 fosas clandestinas positivas con cuerpos humanos”, lamentó la la líder del colectivo que busca a sus dos hijos desaparecidos.

Foto: Ceci Flores

Además, Ceci Flores agradeció “a quienes han perdido el miedo y han escuchado nuestras súplicas de piedad dándonos información para hacer que muchas almas puedan ser cobijadas por quienes los aman y extrañan. No queremos ni justicia ni cárcel, solo queremos volver abrazarlos”, escribió en su cuenta X.

El pasado 9 de enero, Cecilia Flores desplegó una manta en el Ángel de la Independencia, de la Ciudad de México, enviando un mensaje a cárteles y delincuentes solicitando no ser amenazadas en la búsqueda de sus hijos desaparecidos. El acto se produjo horas después de la presentación de su libro titulado como “Madre Buscadora”.

El mensaje público surge como un acto simbólico en el que Ceci Flores aboga por la causa de las Madres Buscadoras, expresando su deseo de tener a sus hijos de vuelta sin buscar represalias. Con ello, esperan crear un entorno seguro para proseguir con la localización de los desaparecidos, enfatizando en su intención de asegurar un futuro reposo para ellos lejos de enfrentamientos judiciales.

Durante el evento, Flores expresó: “Que las madres lo único que queremos es cobijar nuevamente a nuestros hijos… tengan piedad de las madres y no nos amenacen y no nos maten, déjenos buscar a nuestros desaparecidos, no buscamos ni culpables ni justicia, queremos encontrarlos y que vuelvan de nuevo a casa”.

Este ruego evidencia la difícil situación que enfrentan los familiares de las personas desaparecidas en México, en especial en zonas afectadas por la violencia del narcotráfico.

“Vine a colocar esta manta en el corazón de la ciudad, en un lugar donde podemos visibilizar el dolor que cargamos las madres que tenemos que luchar por encontrar a nuestros hijos; pedirles piedad a los cárteles para que nos dejen seguir buscándolos y que nos digan donde los podemos encontrar”, agregó en un video del momento en que muestra la manta.

Durante la mañana del 13 de enero, en los alrededores del canal Tulichek, en el suroeste de la Ciudad de Mexicali, se localizaron diversos restos óseos humanos. El hallazgo fue realizado por el colectivo Madres Unidas y Fuertes, con el apoyo de policías municipales, investigadores y miembros de la Comisión Local de Búsqueda de Personas (CLBP).

Tras un exhaustivo rastreo que se extendió por horas, se logró el descubrimiento de fragmentos óseos, entre ellos partes de fémur, tibia, costillas y pie. Todo el material recopilado fue debidamente procesado siguiendo el protocolo de cadena de custodia.

Colectivos de búsqueda se han dado a la tarea de explorar las fosas clandestinas en Baja California con la esperanza de encontrar a sus familiares. (Especial)

El operativo había sido originalmente previsto para realizarse en la última semana de diciembre; sin embargo, fue pospuesto debido a que los miembros de la CLBP no acudieron al encuentro con los colectivos, hecho que se ha descrito como un acto de ser “plantados”. Este desafortunado contratiempo obligó a reprogramar la búsqueda hasta la fecha mencionada, la cual culminó con resultados positivos en la identificación de restos humanos.

Madres Unidas y Fuertes y otros colectivos se mantienen activos en la búsqueda de desaparecidos en la región, haciendo frente a la dolorosa realidad de muchas familias que aún aguardan noticias de sus seres queridos. Este nuevo hallazgo subraya la persistente problemática de desapariciones en la zona y la importancia de la colaboración entre autoridades y sociedad civil en las tareas de búsqueda y esclarecimiento.

