Presidente Petro declaró desastre natural en el Chocó

Este domingo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, declaró el estado de desastre natural por los deslizamientos de tierra registrados en una vía del departamento del Chocó, donde se han reportado más de 30 fallecidos.

“Se va a declarar el desastre y ese decreto tiene un efecto concreto para que podamos trasladar recursos de unas partidas presupuestales a otras”, afirmó el mandatario desde la zona afectada, señaló Telesur.

Al respecto, el mandatario señaló que ello posibilitará destinar unos 500.000 millones de pesos para las tareas de mitigación con el objetivo de aumentar la seguridad de la carretera que comunica con Medellín.

“Se declara desastre natural el Chocó. Consecuencia: se trasladará medio billón de pesos para terminar la vía este año y hacer las obras de seguridad que en 20 años nunca se contrataron. Se ordena un puente aéreo entre Quibdó y Medellin”, publicó Petro en la red social X.

“500.000 millones de pesos se van a trasladar de la ANI a Invías para que se pueda cometer, no solamente que el final de la obra se termine en este año, si no lo que no se hizo desde que se inició la obra que es un trabajo de aseguramiento de aludes que permita seguridad de la vía”, precisó.

A su vez, el jefe de Estado destacó que en la zona del Litoral del Pacífico “habrá remoción de masa por las lluvias. Esto es lo que provoca las tragedias; estas regiones son esponjosas y están llenas de agua.

Familias de víctimas de El Chocó recibirán ayuda

En su cuenta en X, Petro explicó que en las últimas décadas el presupuesto para infraestructura de movillidad se ha dirigido en las dos zonas más ricas del país.

“Políticamente habían decidido ralentizar las vías nacionales en el territorio excluido y en buena parte de Colombia para acelerar las vías de las zonas más ricas Eso cambia a partir de este año. La prioridad deben ser las zonas excluidas.

Todo el pacifico colombiano hasta la cordillera occidental está en alerta roja por derrumbes y remosiones en masa, dado el alto volumen de lluvias por el fenómeno del niño”, indicó el presidente, quien agregó que las familias de las víctimas recibirán directa ayuda del gobierno.