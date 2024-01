Ecuador no reconoce al gobierno de Maduro, asegura su canciller

La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, aseguró este domingo que su gobierno no reconoce al presidentre venezolano, Nicolás Maduro. Así lo expresó en una entrevista para NTN24.

“El gobierno defiende mucho las elecciones libres y países que vivan en democracia plena. Ecuador no reconoce al gobierno de Maduro, y en eso tenemos que estar claros”, dijo Sommerfeld.

La canciller sostuvo sus palabras en una entrevista en la que también abordó temas de la actualidad de Ecuador. Sommerfeld mencionó que el presidente Daniel Noboa ya ha afirmado públicamente que su gobierno no tendrá “mayor contacto” con Maduro.

Esto sería así mientras en Venezuela no se respeten las elecciones libres y se viva en democracia.

“Vamos a velar y apoyar porque se refuerce y fortalezca la democracia en nuestros países, Lo importante no es ser de derecha o izquierda”, dijo.

Agregó que Ecuador tiene comunicación con otros países para atender los puntos de seguridad en su territorio. “Hay un crimen organizado transnacional”.

