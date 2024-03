Alarma en el Sambil de Caracas tras incendiarse un comercio

Información El Periodiquito

En horas de la mañana de ayer sábado se registró un incendio en el Centro Comercial Sambil, ubicado en el municipio Chacao, estado Miranda. El siniestro fue confirmado por el alcalde Gustavo Duque, a través de su red social X (antes Twitter), confirmando que efectivamente el incendio comenzó a las 5:58am, dentro de una de las tiendas ubicada en el nivel Feria.

Posteriormente agregó que a las 6:30 am, el fuego había sido controlado por los bomberos quienes realizaron labores de refrescamiento. Desmintió la serie de rumores que comenzaron a propagarse por las redes sociales, afirmando que no fue en una tienda, sino en un depósito, afortunadamente gracias a la pronta respuesta sólo hubo pocos daños materiales, no se registró heridos, añadió el alcalde de Chacao.