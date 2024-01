Rodríguez: Pruebas de conspiraciones se presentarán ante firmantes del acuerdo de Barbados

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, afirmó que presentarán las pruebas de las conspiraciones ante los firmantes del acuerdo de Barbados.

La información la dio a conocer durante una rueda de prensa desde la sede del Parlamento Nacional, donde detalló los planes conspirativos de algunos sectores.

“La próxima vez que firmen un acuerdo, no lo traten como la Constitución del 61. Acordamos rechazar cualquier plan de violencia. Cuando ustedes firmaron esto en octubre, ya estaba en desarrollo el plan Brazalete blanco”, comentó.

Reiteró que seguirán insistiendo en que se debe respetar lo escrito en el acuerdo de Barbados.

“Si van a firmar algo respétenlo, si no díganlo y no nos hagan perder el tiempo”, resaltó.

Especificó que las pruebas se las mostrarán a Gerardo Blyde, jefe de la delegacion de la oposición venezolana.

Destacó además que aspira y espera que los facilitadores de Noruega vengan a verificar el estado de los acuerdos y allí le entregarán igual todas las pruebas.

“Creemos en unas negociaciones que se respete lo que se acuerde, por ejemplo en Barbados también, firmamos un acuerdo que se respete la soberanía y defensa de Venezuela sobre la Guayana Esequiba y esta señora salió diciendo que había que entregarle eso a ExxonMobil”, señaló.

