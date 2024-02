Venezolana participará en misión de la NASA que estudiará los océanos desde el espacio

La científica venezolana Laura Lorenzoni participará en una innovadora misión en conjunto de la NASA y SpaceX. Se trata del proyecto más importante en la historia de la humanidad en cuanto a estudio de los océanos se refiere.

Lorenzoni, egresada de la Universidad Simón Bolívar (USB) en Caracas forma parte del equipo a cargo del satélite PACE que ofrecerá a los especialistas en la tierra una visión nunca antes vista sobre la salud del planeta en los mares.

“¿Qué es lo que me atrae del espacio? Lo desconocido que puedes conocer. Y ciertamente conocemos más de nuestra Luna, y estamos en camino a conocer más de Marte, de lo que conocemos de nuestro océano”, comentó la bióloga venezolana durante una entrevista para NASA en Español.

Los científicos buscarán aprender más sobre las relaciones entre el medio ambiente circundante y el fitoplancton. Para lograr esta tarea tendrán que medir cómo la luz se refleja en el océano y a través de la atmósfera.

Está previsto que la misión salga de la Tierra este jueves 8 de febrero. Asimismo, detalló que forma parte del Programa de Biología Oceánica y Biogeoquímica (OBB) en la Dirección de Misiones Científicas de la NASA.

Lorenzoni tuvo que salir de Venezuela luego de no encontrar oportunidades laborales como ingeniera aeroespacial. Su talento la hizo destacar en los Estados Unidos, y rápidamente la NASA quiso hacerse de sus servicios para diferentes misiones.

En los Estados Unidos también realizó una maestría y doctorado en Ciencias Marinas por la Universidad del Sur de Florida. La caraqueña lleva 10 años trabajando con el proyecto Cariaco Ocean Time Series.

Una vez en el espacio, este satélite, que costó $946 millones, tendrá una vida útil de tres años. Durante todo ese tiempo se ubicará a 676,5 kilómetros, es decir aún a mayor distancia de donde orbita la Estación Espacial Internacional (EEI).

Dr. Laura Lorenzoni explores the Earth’s ocean and how it’s changing as a Program Scientist for @NASA’s Ocean Biology and Biogeochemistry Program.#HispanicHeritageMonth https://t.co/cLcf885JWW pic.twitter.com/ZzUQNXxCTq

— NASA Earth (@NASAEarth) October 7, 2021