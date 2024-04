MCM a Elon Musk: El pueblo venezolano está luchando por la libertad y democracia

La líder opositora, María Corina Machado, envió este jueves 4 de abril, un mensaje al empresario Elon Musk, luego de que este mencionara que Venezuela “tiene una gran riqueza en recursos naturales”.

En ese contexto, Machado le aseguró que “el pueblo venezolano está luchando por la libertad y democracia contra el régimen socialista impuesto por Chávez”.

“La vasta riqueza de recursos naturales de Venezuela se aprovechará para reconstruir la nación y convertirla en un país próspero con una economía de mercado moderna y un estado de derecho, abierto a inversiones globales en todos los sectores, una vez que superemos la dictadura de Maduro. ¡Y luego traeremos a nuestros hijos de regreso a casa!”, expresó mediante su cuenta en X.

The Venezuelan people are fighting for freedom and democracy against the extreme socialist regime imposed by Chavez 25 years ago.

Venezuela's vast wealth of natural resources will be harnessed to rebuild the nation into a prosperous country with a modern market economy and rule… https://t.co/fkkUUl2szP

