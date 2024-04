Corina Yoris a Petro: El gobernador Rosales no representa hoy a la oposición

La doctora Corina Yoris se pronunció este jueves sobre la visita del presidente colombiano, Gustavo Petro, a Venezuela.

En ese contexto, aseguró que «Petro no se reunió con la oposición. El gobernador Rosales no representa hoy a la oposición».

“Petro no se reunió con la oposición. El gobernador Rosales no representa hoy a la oposición. La oposición la representa la Plataforma Unitaria y María Corina. Pero ¿cómo saber que Petro no se reunió con él para decirle que se acerque a la real oposición?”, dijo en una entrevista para El TIEMPO.

Durante la entrevista, Yoris aseguró que «no podría calificar» que la inscripción presidencial de Manuel Rosales sea «un pacto con el Gobierno».

“Yo no podría decir nunca que eso fue un pacto. Eso sería una especulación de mi parte. Me voy a atener a las declaraciones hechas por Rosales, donde dice que fueron un acto de preservar la tarjeta. No creo que dar otra interpretación me corresponda a mi”, afirmó.

