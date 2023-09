Representantes no consideran viable el retorno a clases

|| Glenn Requena

Miembros de Aragua en Red aseveraron que los planteles educativos no tienen condiciones para recibir a los niños

A pocos días para el inicio del año escolar 2023 – 2024, padres y representantes afirmaron que no hay condiciones en los planteles educativos para que los niños vuelvan a las aulas. Edgar Tovar, padre de dos niños que estudian en una escuela en el municipio José Ángel Lamas, manifestó que las infraestructuras de las escuelas no son las mejores y los representantes no tienen el deber de reparar lo que está dañado, aunque sí conservarlo.

“El sueldo no alcanza ni siquiera para comprar la cesta básica. Cómo van a pretender que las instituciones se levanten con autogestión”, expresó el representante, quien también es vocero de Aragua en Red.

Consideró que las condiciones no están dadas para comenzar el período escolar. No todos los padres tienen con los ingresos suficientes para comprar los útiles escolares y los educadores no ganan lo necesario para cubrir sus necesidades.

“No podemos comenzar un año escolar cuando en cada municipio y estado del país no se pueden reparar las escuelas. Los padres no pueden pretender apoyar está sinvergüenzura”, recalcó el papá de dos menores de edad que están en sexto grado y primer año.