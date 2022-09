Inameh: La tormenta “EARL” no presenta un riesgo para el país

LLUVIAS SIN ESTRAGOS

Es de destacar que entre el pasado lunes unes y ayer, se registraron lluvias fuertes, pero de corta duración. En contacto con residentes del sur de Maracay informaron que no se han registrado animaciones, tal como ocurría en años anteriores. José Pereira, presidente del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), aseveró que la tormenta “EARL” no representa un riesgo para el país, “se encuentra lejos, está al norte, aproximadamente a 550 km de la isla de San Tomás, y a 600 km al noroeste de Puerto Rico, no debe generar preocupación”. Agregó que la tormenta podría convertirse en huracán en las próximas horas, “está agarrando intensidad con vientos de 100 km por hora, y cuando supera los 105 km por hora se considera huracán”. Además, acotó que el ciclón tan cerca del Caribe ha cambiado los vientos sobre Venezuela, “esto ha permitido que llegue a nuestro país más humedad desde la zona del Amazonas”. Pereira reiteró que el período lluvioso y la nubosidad en el país se extenderá hasta finales del mes de octubre.