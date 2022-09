Trabajadores públicos protestaron en las afueras del MP

A DONDE TENGAN QUE IR

Keta Stephany, integrante de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv), insistió en que los docentes del país acudirán ante las instancias necesarias para hacer valer sus derechos laborales; así como para pedir la suspensión del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre). Enfatizó que hay una “deuda” con los catedráticos, porque hay un “secretismo” con la divulgación de este documento en la página del Ministerio del Trabajo. “Fuimos al Ministerio Público, entregamos un documento y vamos a ir al TSJ, a la AN, porque en Venezuela no se puede seguir con esta situación que no hay instancias, ni a dónde acudir para proteger las garantías de los ciudadanos”.