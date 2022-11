Despenalizar el aborto: ¿Un aspecto por aprobar en Venezuela?

|| Glenn Requena

Representantes del sector salud manifiestan que hay casos “aceptables”, pero deben ser de manera consensuada

Diferentes organizaciones venezolanas recogieron firmas en Caracas el pasado fin de semana, para respaldar un proyecto de ley sobre derechos sexuales y reproductivos, que incluye la despenalización del aborto y contempla este procedimiento de forma “legal, segura y acompañada”. No obstante, representantes del sector salud resaltan que deberían enfocarse en los métodos de prevención del embarazo.

Ramón Rubio, presidente del Colegio de Médicos del estado Aragua, explicó que desde lo profesional, el gremio médico acepta algunas formas de aborto, como el terapéutico, cuando está en riesgo la vida de la madre y es consensuado con la gestante o familia, dependiendo de las condiciones.

“En algunos casos muy específicos como violaciones de menores de edad, de personas que tienen alguna discapacidad de tipo física o mental que les imposibilita decidir sobre la maternidad. Y cuando se pone en peligro a la mujer”.

Añadió que el tema es controversial, porque se manejan aspectos de tipo personal, ético, religioso, social, entre otros, que necesitan el concurso y la opinión de toda la sociedad venezolana.

“Nuestra idiosincrasia verdaderamente no está ganada para que haya una libertad plena hacia el aborto. Pudiera haber una ley para realizar este tipo de procedimiento, pero con causas médicas o éticas muy específicas”.

Un grupo multidisciplinario conformado por médicos, juristas, religiosos, sociedad civil, hombres y mujeres autorizados en el tema, podrían impulsar esta ley. Sin embargo, Rubio considera difícil esta decisión.

“Pero en vez de pensar tanto en el aborto, por qué no pensamos en los métodos de prevención del embarazo, es una de las consideraciones éticas morales. Por qué no pensar en la posibilidad de evitar un embarazo no deseado”, enfatizó el profesional de la salud.

El pasado fin de semana varias ONG de Venezuela, agrupadas en la plataforma Ruta Verde, recogieron firmas en Caracas, para respaldar la despenalización del aborto en el país. El cual estaría incluido en un proyecto de ley sobre derechos sexuales y reproductivos. Y que contempla este procedimiento de forma “legal y segura”.

EL DATO

El Código Penal vigente, de 1915, tipifica el aborto como delito; es permitido solo cuando la gestante corre riesgo de muerte, una restricción que incrementa el número de estas prácticas, incluso en situaciones de alto riesgo para la mujer.

MOTIVOS DE LUCHA: HABLAN LAS MUJERES