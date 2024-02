Houston entregó increíble e histórico reconocimiento a José Altuve

Día histórico para los Astros de Houston y también para el beisbol venezolano. Este pasado martes 6 de febrero los siderales anunciaron de manera oficial la extensión de contrato del segunda base criollo José Altuve, quien se ha comprometido a vestir el uniforme de Houston por los próximos cinco años.

El camarero venezolano se convirtió en el primer segunda base en la historia de las Grandes Ligas en garantizarse más de 300 millones de dólares en ganancias durante toda su carrera, ya que su acuerdo tiene un valor de nada más y nada menos que 125 millones.

Además, Altuve asistió este miércoles 7 de febrero a una rueda de prensa convocada por los Astros de Houston para hablar sobre esta histórica extensión. En dicha rueda de prensa, el criollo recibió un increíble reconocimiento por parte del alcalde de la ciudad de Houston, John Whitmire.

Let us all celebrate 27 on 2/7, Jose Altuve Day! pic.twitter.com/ij9qQ9SGad

— Houston Astros (@astros) February 7, 2024