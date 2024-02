Super Bowl 2024 | Inteligencia artificial reveló el posible ganador

A pocas horas del enfrentamiento de Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers en la edición LVIII del Super Bowl 2024, la inteligencia artificial (IA) hace de las suyas y revela al posible ganador.

La AI de Google dejó en claro que estará reñido, esto debido a que los Chiefs son los campeones defensores, mientras que los 49ers tienen una defensa que ha permitido la menor cantidad de puntos en la NFL.

Sin embargo, considera que con base en los pronósticos los Kansas City Chiefs ganarán el Super Bowl LVIII en el Allegiant Stadium de Las Vegas en Estados Unidos (EEUU).

MEDIO TIEMPO

Para la edición número LVIII del denominado super domingo, el encargado del tono musical será el cantante, compositor y productor Usher, originario de Dallas, Texas.

Se especula en las redes sociales que puede estar acompañado por Pitbull, Alicia Keys, Ludacris, Young Jeezy, Martin Garrix, Will.i.am o Lil Jon.

Algunos de sus temas conocidos que podrá interpretar en el medio tiempo del Super Tazón son: Yeah!; My Boo; DJ Got us Fallin’ in Love; OMG; U Remind me; U Got it Bad; Burn; Love in this Club; You Make me Wanna; o Without You.

Con información de 2001