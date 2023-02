Gladbach venció al Bayern Munich 3-2

Borussia Mönchengladbach superó por 3-2 el sábado a un Bayern que se quedó con 10 hombres, para añadir emoción a la pelea por el título de la Bundesliga.

Marcus Thuram anotó casi al final para sellar la victoria tras las anotaciones de Lars Stindl y Jonas Hofmann para extender a cinco la racha del Bayern sin vencer al Gladbach en todas las competencias.

Fue el cuarto encuentro de seis en la liga este año en los que el campeón defensor perdió puntos y el Unión de Berlín podría alcanzar la cima el domingo si supera al colero Schalke. Borussia Dortmund podría empatar en puntos al Bayern al superar de visita al Hertha Berlín.

El técnico Julian Nagelsmann, que nunca ha superado al Gladbach desde que está al frente del Bayern, estaba furioso por la expulsión de Dayo Upamecano tras ocho minutos de juego.

“El árbitro también cometió un error, no hay problema”, indicó Nagelsmann, quien confrontó al árbitro Tobias Welz tras el partido. “Pero sólo di que no fue una tarjeta roja. Todos pueden vivir con eso. Simplemente no fue roja”.

Posteriormente el técnico se disculpó.

“Me sobrepasé desafortunadamente”, admitió.