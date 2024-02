Entérate si las altas temperaturas afectan a tu perro

Las altas temperaturas que estamos experimentando por el cambio climático, no solo es percibida por los humanos. Los perros también se ven afectadas por ellas, según afirma la Dirección General de los Derechos de los Animales del Gobierno de España.

En los perros, el riesgo de choque térmico variará según la temperatura, el tamaño del perro, su edad y si está acostumbrado a realizar ejercicio o no. Los expertos recomiendas no sacar a pasear al can si la temperatura supera los 32 grados centígrados.

Pero no solo el calor en un factor a considerar. La Sociedad Humana de los Estados Unidos recomienda estar atentos a los niveles de humedad, que podrían exacerbar los efectos del calor en las mascotas.

“El calor afecta la fisiología normal del animal, causando estrés y alterando la inmunidad de la mascota. Baja el consumo de alimento y aumenta el de agua”, dice Diego Punguil, veterinario. El experto también refiere que los animales podrían verse afectados por insolación o golpe de calor a partir de 26 grados centígrados.

Síntomas de sufrir por las altas temperaturas

Aunque no necesariamente se manifestarán todos los siguientes síntomas, es importante prestar especial atención si se ven alguna de estas:

Jadeo.

Aumento del ritmo cardiaco.

Dificultad para respirar.

Sed excesiva.

Sedentarismo.

Fiebre.

Mareos.

Descoordinación.

Salivación profusa.

Vómito.

Lengua de color roja o morada.

Convulsiones.

Pérdida de consciencia.

¿Qué hacer ante un golpe de calor?

El primer paso, sin duda, es llevarlo al veterinario más cercano. Pero de no contar con uno cerca, puedes seguir las siguientes recomendaciones:

– Refresca a tu perro colocándole sobre la piel paños mojados con agua al natural.

– Colócale un ventilador para ayudar a bajar su temperatura más rápido.

– Dale de beber agua constantemente. También puedes ofrecerle cubos de hielo para que los lama.

– Moja sus puntos de regulación de temperatura, que son, almohadillas, hocico, cabeza, cuello y axilas.











Beta Función beta