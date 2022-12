Estos son los cuidados que debes darle al conejo toy

El conejo es perfecto acompañante en el hogar, sobre todo si hay niños. Son animales muy tranquilos, dóciles y cariñosos. Pero así como son grandes mascotas, también acarrea gran responsabilidad tenerlos.

Existen muchas variedades de conejos, entre los que se encuentran los toy. Es una especie de estatura pequeña, que puede llegar a pesar unos 500 gramos (mini toy) y 1.1 kilo, lo que lo hace un animal muy buscado como mascota.

Esta raza es muy activa, por lo que necesita vivir en espacios amplios para poder moverse. En ocasiones se puede confundir su nerviosismo con actividad, pero no. Esta raza es muy nerviosa y con sus nervios pueden llegar a ser muy esquivo.

Por lo general, a los conejos no les agrada mucho que los carguen, pero los toy suelen ser un poco más dados con los humanos. Y su pequeño tamaño los hace perfectos para que los niños lo tomen en brazos.

Si está en un momento que no quiere ser abrazado, es mejor dejarlo tranquilo, ya que para salir del paso podrán llegar a morder o rasguñar para evitar ser cargados. Así que hay que tener esto en cuenta cuando hay pequeños en casa.

Cuidados del conejo toy

Como lo mencionamos anteriormente, este es un animal muy activo, por lo que es recomendable tenerle juguetes para su distracción. Entre los artefactos que puedes proporcionarle están virutas de madera, objetos con textura blanda, estructuras con túneles o dispensadores de comida para estimular su inteligencia.

No te dejes llevar por su tamaño a la hora de buscarle una jaula, recuerda que son animales muy activos. Por ello, lo ideal es que tenga una jaula lo bastantemente grande para que se pueda mover y no se sienta prisionero de un espacio.

Estos animalitos que están en jaulas deberán poder salir de ella por lo menos dos horas al día, como mínimo. Esto los mantendrá activos y no entrarán en depresión por permanecer enjaulados.

Los conejos son como los gatos, se asean ellos mismos, por lo que no necesitan baños regulares. Esto no quiere decir que si se ensucia no lo puedas limpiar con alguna toallita húmeda. Si la suciedad es muy profunda y necesita baño, hazlo con un jabón de pH neutro, y deja que seque al aire libre. Nunca, pero nunca, uses un secador de cabello para esto, ya que podrías quemarlo con facilidad.

Con información de Diario 2001