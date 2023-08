Karol G la rompió en el Estadio Rose Bowl de Los Ángeles

La aclamada cantante colombiana, Karol G, vivió uno de los momentos más emotivos de su carrera durante su reciente presentación el pasado sábado en el emblemático Estadio Rose Bowl de Los Ángeles. La intérprete de éxitos como ‘Provenza’ logró llenar por completo el la capacidad del estadio que alberga a más de 80,000 espectadores, hazaña que se repetirá este domingo al lograr un sold out.

Estos logros se registran en el marco de su gira ‘Mañana será más bonito’, que tuvo su arranque en Las Vegas y ha estado sumando éxitos desde entonces. Durante el primer concierto en Los Ángeles, Karol G no pudo evitar compartir sus emociones con su leal público, derramando lágrimas de agradecimiento y alegría.

“Siempre me preguntaba cómo sería posible lograr algo así”, comenzó diciendo Karol G, visiblemente emocionada. “Sé que algunos piensan que soy una llorona, pero realmente no me importa. ¡Miren todo esto!”, expresó, haciendo referencia al mar de fanáticos que la acompañaban esa noche.

Luego de una emotiva pausa, continuó: “Voy a agradecerles toda mi vida por regalarme este momento. A mi familia que está conmigo en este viaje, a mis amigos, a todos…”.

La gira de la colombiana tiene múltiples fechas confirmadas en diversas ciudades de Estados Unidos durante todo el mes de septiembre.

Con cada parada de su gira continúa demostrando por qué es una de las artistas más relevantes de la música latina actual, y su conexión genuina con sus fans solo solidifica su posición en el panorama musical global.