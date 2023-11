Restaurante de Caracas gana premio culinario internacional

El plato estrella del galardonado es la ‘lingua tonnata’, una receta de lengua de cordero cocinada a la parrilla con salsa de atún cremosa, cebolla y alcaparras.

El restaurante Cordero, ubicado en Caracas, ganó el premio One To Watch 2023, concedido este lunes por la organización de Latin America’s 50 Best Restaurants, que reconoce a los restaurantes con mayor proyección de la escena culinaria internacional.

Cordero fue fundado en junio de 2022 por el chef Issam Koteich y su socio Pedro Khalil con un menú de platos contemporáneos basados en la carne de cordero, que es poco consumida en Venezuela, algo que ha hecho que la academia sitúe a este restaurante a la vanguardia de un reciente renacimiento gastronómico en el país.

El plato estrella del galardonado es la ‘lingua tonnata’, una receta de lengua de cordero cocinada a la parrilla con salsa de atún cremosa, cebolla y alcaparras.

Otras de las originales opciones que los comensales pueden saborear son el tartar de cordero con aceitunas de mar y hormigas limoneras o la croqueta con alioli de ajo asado y puré de manzana ahumada.

La mayoría de los ingredientes de estas recetas proviene del Proyecto Ubre, una granja creada por Khalil y que fue embrión del restaurante hoy premiado.

Después de visitar esta finca, ubicada en Mampote (a 40 minutos de Caracas), el chef Koteich se apasionó por esta carne y decidió abrir un local en el centro comercial Tolón en Las Mercedes, municipio Baruta de la capital venezolana.

Los Latin America’s 50 Best Restaurants realizarán su entrega anual de premios el 28 de noviembre en Río de Janeiro, donde se conocerá la lista definitiva de los mejores restaurantes de este año en la región.

Con información de Primicia