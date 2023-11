Cancelan reservaciones de hotel a Roger Waters en Suramérica

El hotel que iba a hospedar a Roger Waters en Bogotá para un concierto del 5 de diciembre canceló la reserva del músico británico, como ocurrió en Argentina y Uruguay ante quejas de israelíes y denuncias por su “antisemitismo”, conoció ayer la AFP.

“La reserva fue cancelada, pero eso no afecta el show” del próximo mes, dijo un responsable de la logística que llevará a la capital colombiana al exlíder de Pink Floyd.

La cadena hotelera estadounidense Four Seasons, donde iba a hospedarse Waters, se limitó a decir a la AFP que “no tenía detalles” sobre esa información.

Waters recorre varios países de Sudamérica en una gira de despedida llamada “This is not a drill” (Esto no es un simulacro), que coincidió con la guerra que libran Israel y el grupo islamista palestino Hamás en la Franja de Gaza.

El músico es abiertamente crítico del gobierno israelí y señala que ese país está cometiendo una “limpieza étnica” contra los palestinos desde hace 75 años.

Sus comentarios han sido considerados por comunidades judías como antisemitas. Hoteles de Buenos Aires y Montevideo, donde Waters se presentará el viernes y la próxima semana, se niegan a hospedarlo.