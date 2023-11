Enrique Iglesias confirmó que su próximo álbum será el último

El famoso cantante español Enrique Iglesias ha confirmado que su próximo álbum, que será lanzado en febrero del próximo año, será el último de su carrera, informó esta semana.

“He estado trabajando en este álbum durante bastantes años. Y para mí siempre fue como dije, mi último álbum, esto es todo”, expresó el artista, al señalar que “Final Vol. 2” está completamente listo y será lanzado en febrero del próximo año. “No creo, no, lo sé, no haré más álbumes”, añadió. Sin embargo, aclaró que no dejaría de hacer música, prometiendo producir sencillos.

Ya en 2021 Enrique Iglesias adelantó que sacaría solo dos álbumes más, uno de ellos “Final Vol. 1”, su undécima obra, que se lanzó para la venta en septiembre de este año.

“Habrá ‘Vol. 1’ y ‘Vol. 2’, pero son definitivos”, declaró entonces el cantante madrileño. “Estoy en ese momento de mi vida, ese capítulo de mi vida, en el que creo que es el momento adecuado para sacarlo y llevo pensando en esto desde 2015”, indicó.

|| Con información de Globovisión