La influencer venezolana Arianny Tenorio casi muere junto a su familia en Brasil por incendio

Lo que comenzó como un viaje familiar para celebrar el Año Nuevo en Brasil, se convirtió en una de las experiencias más aterradoras para la influencer venezolana Arianny Tenorio cuando el departamento en el que se hospedaban fue consumido por un incendio. A través de su cuenta de Instagram, la novia de Luisito Comunica compartió cómo parte del lugar quedó completamente calcinado y cuál era el estado de salud de sus seres queridos.

Se incendia departamento donde estaba Ari Tenorio

Hace tan sólo unas horas la modelo compartió a través de sus historias en Instagram momentos de su llegada a Brasil acompañada de su familia, pero luego generó gran preocupación entre sus fans ya que relató los momentos de angustia que vivieron cuando se percataron que un incendio consumía el departamento que rentaron a través de una famosa plataforma.

La habitación quedó completamente calcinada. Foto: Captura de pantalla IG @arianny.tenorio

“Rentamos un Airbnb y se empezó a quemar todo el departamento y me tocó bajar corriendo con mi sobrina”, se lee en la descripción del video que compartió en el que se le ve asustada mientras sostiene en los brazos a su sobrina, pues indicó que todos salieron corriendo al percatarse del incendió que comenzó en una de las habitaciones.

La novia de Luisito Comunica no pudo contener el llanto al señalar que se sentía culpable por lo que le pudo haber ocurrido a su familia: “Acaba de llegar la policía y la verdad es que me siento muy mal, siento que traía a mi familia a un lugar que no es seguro para que se quemara (…) Ya estamos viendo dónde nos vamos a ir porque aquí podemos estar”

Con información de EL Público TV