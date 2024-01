Osmariel Villalobos habló de sus problemas de salud

La exreina de belleza criolla habló sobre los sacrificios que tuvo que enfrentar para tener el peso ideal que le pedía el Miss Venezuela.

La modelo venezolana Osmariel Villalobos ha dado de qué hablar en las plataformas digitales a raíz de su cambio físico, tanto así que varios usuarios de internet la han ofendido con calificativos, sin saber la realidad de su batalla con un trastorno alimenticio.

En una reciente entrevista para una cadena de televisión mayamero, la venezolana confesó “Yo solo comía atún en agua y comía lechuga y piña. Yo está enferma, no comía, tenía problemas digestivos, se me crearon muchas intolerancias y alergias gracias a esto”

Además, la Miss Tierra Venezuela 2011 manifestó que no sufría de ningún padecimiento. Sin embargo, su cuerpo en ese momento quería expulsar los alimentos, lo cual le provocaba vómitos.

“No fui bulímica ni anoréxica pero sí vomitaba. No me lo inducía, pero el cuerpo lo expulsaba y yo dije: ´wow, estoy mal, estoy enferma”, añadió Villalobos.

Ante esto, Osmariel recibió ayuda de un especialista para mejorar su alimentación, pues sufría del síndrome Gilbert (afección leve que provoca que el hígado no procese correctamente la bilirrubina). Recientemente, tiene una buena salud, aunque muchas personas lo duden por las imágenes que difunde en las redes sociales.

“Cada quien decide como quiere estar, ¿Por qué criticar cuando ni siquiera conoces su historia? Siempre he sido delgada, no sé cuál es el tema, no sé cuál es la información que tienen dentro cada persona para juzgar y criticar porque lo que no te gusta de otro es lo que tienes que acomodar en ti mismo”, agregó Osmariel.