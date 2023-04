El Rover de Marte detecta huesos de criaturas ancestrales

El rover Mars Curiosity ha descubierto algunas extrañas estructuras parecidas a huesos en la superficie de Marte.

Asimismo, las fotografías, publicadas por la NASA, parecen mostrar extrañas protuberancias en las rocas del Planeta Rojo.

Las observaciones, tomadas el 1 de abril tanto por la cámara del mástil del rover como por ChemCam, muestran una losa hecha presumiblemente de roca con filas de “puntas” igualmente espaciadas que sobresalen de ellas.

Las conjeturas sobre lo que se muestra en las imágenes van desde fósiles de huesos de pescado hasta una criatura parecida a un dragón.

Del mismo modo, personas insistieron que se trataba de los vientos marcianos que probablemente erosionaron las rocas durante un largo período de tiempo.

Sin embargo, una persona informó que nunca vio nada como esto, incluso después de “mirar imágenes de Marte desde la misión Sojourner en 1997”.

In 20 years of studying Mars, that's the most bizarre rock I have ever seen. I cannot wait to have a microscopic image of this one…It is part of a Gigapan of Gale crater that you can see here: https://t.co/LxljtDHyIl pic.twitter.com/wHhn1ckqjL

— Nathalie A. Cabrol (@shasta721) April 10, 2023