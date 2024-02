Boric describe a Piñera como un “demócrata desde la primera hora” y declara tres días de duelo

El presidente de Chile, Gabriel Boric se dirigió a la nación tras la confirmación de la muerte del expresidente Sebastián Piñera y declaró tres días de duelo.

Al dirigirse a su país en cadena nacional, Boric dijo: “Me he comunicado en estos últimos minutos con los ex presidentes Frei, Lagos y Bachelet, y todos lamentan profundamente la partida del ex presidente Piñera y harán lo posible por participar de sus funerales”.

“Chile somos todos y debemos soñarlo, dibujarlo y construirlo entre todos, dijo Sebastián Piñera al asumir su segundo periodo presidencial el 11 de marzo de 2018. Un fuerte abrazo para su familia y sus seres queridos en estos difíciles momentos”, dijo al lamentar su fallecimiento.