Argentina atraviesa el peor brote de dengue de su historia

La epidemia de dengue crece y hay datos de todo tipo para demostrarlo. Desde los empíricos, con las guardias públicas y privadas del AMBA desbordadas por las consultas a los fríos datos del último Boletín Epidemiológico Nacional disponible que indican que (en lo que va de 2024) en 19 provincias se registraron 102.898 casos. Si se lo compara con el mismo período en el 2023 los casos se multiplicaron por 11. Y en la “temporada 2023/2024” se contabilizaron 79 muertes por dengue. Los factores climáticos, además, permiten hipotetizar que todos estos números se seguirán agravando en las próximas semanas.

“En Argentina la situación actual ya superó largamente los registros de las epidemias de 2015/16 y del 2022/23. Y es un verdadero problema de salud pública para toda la región de América Latina”, le dijo a Perfil la bióloga Marina Leporace, del equipo de Ciencia y Tecnología de la Fundación Barceló e investigadora que trabaja en temas de mosquitos y vectores de enfermedades. Y recordó que “de hecho, a mediados de febrero, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una alerta epidemiológica por el aumento de casos de dengue”. En esa alerta la OPS reiteró el llamado a intensificar las acciones de control del mosquito Aedes aegypti, el principal vector transmisor.

¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DE ESTA SITUACIÓN?

En parte la situación del clima con abundantes lluvias y altas temperaturas medias, dos factores que facilitan la reproducción, en grandes números, del insecto responsable de difundir el virus al picar a las personas mientras busca alimentarse.

Las tendencias meteorológicas de este año le “facilitaron” a la epidemia “adelantarse” en el tiempo cronológico. “Históricamente, los picos de contagios los registrábamos a mediados de marzo o abril. Este año los ciclos se adelantaron varias semanas. Este corrimiento nos da incertidumbre y permite imaginar que los casos seguirán creciendo por algunas semanas”.

Es que no solo las lluvias abundantes facilitan más refugios para que las hembras depositen sus huevos sino que las temperaturas medias elevadas les permiten completar el ciclo de maduración y que nuevas camadas de mosquitos salgan a volar, picar y esparcir alguno de los cuatro serotipos virales que adopta el dengue.

Por otra parte, Leporace advierte que en los últimos años estos mosquitos se han ido adaptando a resistir menores temperaturas. “Hay publicaciones científicas que dan cuenta de que se encontraron mosquitos “habitando” en latitudes tan al sur como en la ciudad de San Antonio Oeste, en la provincia de Río Negro”.

Por otra parte, la investigadora llamó la atención sobre un punto esencial para la prevención del dengue. “Aunque se habla mucho del descacharrado y de la limpieza necesaria de los patios y jardines, pensando en macetas y recipientes que acumulan agua. Pero no hay que olvidar que dentro de las casas también puede haber larvas de Aedes creciendo. Yo he encontré en el escurridor de los platos o en el lugar donde cae el agua del dispenser. O sea que hay que vaciar y limpiar todo tipo de espacios donde haya agua acumulada”.

DEBATEN POR LA VACUNA

Otro de los puntos debatidos esta semana (en el que incluso no se ponen de acuerdo los propios expertos) es el de la vacuna preventiva, cuyo uso aprobó el Anmat en Argentina hace algunos meses. Según la opinión de algunos expertos e infectólogos no tiene sentido, por ahora, aplicarla en forma masiva, en este momento. El argumento central es que se necesitan dos dosis , separadas por tres meses, para que el cuerpo monte una inmunidad duradera contra el virus.

Este tipo de argumentos exponen expertos como el infectólogo del Hospital de Niños Eduardo López y el ministro de salud de CABA, Fernán Quirós. Según este razonamiento, recién en pleno invierno (cuando ya no hay mosquitos) los vacunados tendrían inmunidad, le dijo Quirós a Perfil hace un par de semanas.

Pero otros expertos, como Roberto Debagg, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, recuerdan que “ya a los pocos días de la primera dosis el cuerpo genera inmunidad. La segunda es necesaria para que esa inmunidad dure por al menos cinco años. Pero con la primera ya estaríamos protegiendo a muchas personas de desarrollar complicaciones”.

Este debate se extiende a otros puntos, respecto a si es necesario sumar esta vacuna al calendario obligatorio nacional. López afirma que todavía hay que analizar el tema en detalle porque, por ejemplo, en las provincias patagónicas prácticamente no hay casos porque no hay mosquitos. Entonces ¿en estas también debería ser una vacuna general y aplicada a todo el mundo? Vale destacar que la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn), el organismo técnico que evalúa estas temáticas, aún no se expidió sobre este tema. El doctor Mario Russo, ministro de salud de la Nación, en una reciente nota con el diario La Nación, afirmó “en los próximos meses vamos a definir si se implementará la vacunación (contra el dengue) en la próxima temporada”.

CABA HABILITÓ UNIDADES DE ATENCIÓN FEBRILES EN 18 HOSPITALES

Ante las grandes demoras que se vieron en las guardias hospitalarias de la ciudad, la Red de Hospitales del GCBA armó 18 centros de atención a pacientes febriles. “Es importante aclarar que completamos una atención especial a quienes tienen síntomas febriles. Armamos circuitos independientes en todos los hospitales, como con el Covid. Las guardias siguen atendiendo otras consultas, en forma habitual”, explicó el ministro de Salud, Fernán Quirós.

Los nuevos centros están dedicados exclusivamente a atender pacientes con sospecha de dengue y confirmados.

El protocolo indica que el paciente se empadrona, se lo examina y se le hace estudios de laboratorio para analizar los niveles de plaqueta y diagnosticar así el nivel de gravedad. Y dentro de las 48 horas se le realiza una reevaluación de la persona. Los hospitales con estas unidades son: Piñero, Durand, Rivadavia, Fernández, Pirovano, Enrique Tornú, Alvarez, Cecilia Grierson, Muñiz, Argerich, Zubizarreta, Santojanni, Ramos Mejía, Vélez Sarsfield, María Ferrer, Penna y los pediátricos: Gutiérrez y Pedro de Elizalde.

