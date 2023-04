Donald Trump enfrentará 34 cargos

El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, será puesto bajo arresto este martes y se le informará que ha sido acusado de 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales.

Hasta que un juez decida sobre las condiciones previas al juicio, dijo la fuente, Trump no será esposado, encerrado en una celda o tomado una foto policial, prácticas comunes incluso para los políticos.

Más tarde, un portavoz de Trump dijo que al asesor legal del expresidente no se le había mostrado la acusación ni se le habían dado los detalles. En su plataforma de redes sociales TruthSocial, Trump también respondió publicando un mensaje.

En su publicación, Trump afirmó que “(el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin) Bragg acaba de filtrar ilegalmente varios puntos e información completa sobre la patética acusación en mi contra”.

“Desafortunadamente, tanto él como yo conocemos al reportero. Por lo tanto, debe ser acusado de inmediato. Ahora, si realmente quiere restaurar su reputación, actuará con honor y se procesará a sí mismo como Fiscal de Distrito”, insistió.

En cambio, la fiscalía intentará aprovechar la situación para conseguir un “espectáculo” mediático, según el abogado del expresidente Joe Tacopin, quien también enfatizó que Trump no estará esposado durante su comparecencia ante la Corte de Nueva York.

El equipo legal de Trump anticipa que la comparecencia ante el tribunal del expresidente será “estándar y profesional” y no durará más de 30 minutos. Numerosas preguntas siguen sin respuesta. No tengo idea de cómo será, aparte de que la atmósfera sea similar a la de un circo. Pero espero que la parte de prueba vaya bien y profesionalmente. La estancia (en la corte) debería terminar en media hora, por lo menos, según Tacopin.

El veredicto del gran jurado de Manhattan representa la primera vez que un expresidente es acusado de un delito.

Dado que no tener antecedentes penales no es uno de los requisitos establecidos por la Constitución de los EEUU para determinar quién es elegible para ser presidente, la acusación o condena técnicamente no impediría que el político republicano se postulara nuevamente para presidente.