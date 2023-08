|| LCh

Un ciudadano de 77 años de edad, identificado como Nelson Fragüen Medina, murió arrollado en la avenida Casanova Godoy, sector Los Olivos, sentido Turmero – Maracay del estado Aragua.

El adulto mayor, después de observar que no se acercaba ningún vehículo por la vía rápida, se dispuso a cruzar, pero no logró su propósito porque fue arrollado por un carro, cuyo chofer no se hizo responsable.

El infortunado falleció de manera instantánea al presentar politraumatismos generalizados.

Testigos señalaron que presuntamente el hecho fue grabado por las cámaras de seguridad instaladas en la Casa de la Moneda.

Funcionarios de Tránsito Terrestre de la PNB, del municipio Mariño, realizaron el levantamiento y recolección de evidencias, luego trasladaron el cadáver hasta la morgue de Caña de Azúcar.