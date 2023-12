Daniel Ceballos pide al TSJ revisar su inhabilitación política

Ceballos no ha dicho que vaya a competir en las presidenciales de 2024.

El exalcalde venezolano Daniel Ceballos solicitó este miércoles al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) revisar la inhabilitación que le impide competir en elecciones, luego de que el Gobierno y la oposición acordaran un mecanismo para la eventual resolución de estos casos, de cara a futuros comicios.

Ceballos, que no ha dicho que vaya a competir en las presidenciales de 2024, recordó que en 2021 el Consejo Nacional Electoral (CNE) no le permitió presentarse en las votaciones regionales por una inhabilitación impuesta desde la Contraloría, cuya duración no precisó.

“Creo que hay que pasar la página. Venezuela requiere que los políticos asuman su responsabilidad y lo hagan de cara al presente y al futuro”, dijo ante periodistas el exalcalde de San Cristóbal, estado Táchira (fronterizo con Colombia), que se identifica como militante del partido Voluntad Popular, pese a que la formación reitera que fue excluido por ser un “mandadero” del Gobierno.

Con información de Primicia