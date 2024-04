Jorge Rodríguez: Pido 30 años para el traidor de Samark López y Tareck El Aissami

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se refirió este martes a la trama de corrupción de Pdvsa y exigió todo el peso de la ley para el exministro de Petróleo, Tareck El Aissami y sus aliados.

“Pido 30 años para el traidor de Samark López y para El Aissami”, expresó durante la discusión legislativa sobre últimas debelaciones de la Fiscalía de Venezuela en el caso Pdvsa-Cripto.

Reiteró que hay claras y firmes evidencias que vinculan a un sector de la oposición con la trama de corrupción PDVSA – Cripto, de conformidad con lo establecido en el artículo 70 del Reglamento Interior y de Debates de la AN.

“A mí no me duele que un traidor caiga, duele que todavía no pongamos tras las rejas a Leopoldo López, a Julio Borges, y al extorsionador de Carlos Vecchio”.

Aseveró que a los corruptos se les debe tratar con todo el peso de la Ley.

“La justicia llegará, y los meteremos presos a esos ladrones, a esos traidores”.

Aseveró que más allá de las traiciones a las filas del oficialismo, es lamentable el daño hecho a la nación.

“Es ya tan público y notorio, las acciones criminales que esa gente ha perpetrado, que lo único que les queda es pedir disculpas”.

“Es evidente que tenemos que insistir desde la AN, para que se lo piensen varias veces, antes de cometer esas acciones (…) Por una plata, por unos carros, por unas casa, te vas a convertir en un gusano del Gobierno de los Estados Unidos”, continuó.

Con información de Alberto News