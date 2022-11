Psuv elegirá equipos municipales, parroquiales y estadales este fin de semana

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, informó que la tolda roja comenzará este 12 y 13 de noviembre el proceso de renovación en los equipos municipales, parroquiales y estadales.

En ese sentido, durante la rueda de prensa, informó que esta renovación viene presidida por una jornada extraordinaria como lo fueron las elecciones de los jefes y jefas de calle, comunidad y Unidades de Batalla Bolívar-Chávez (Ubch).

Cabello señaló que el proceso de renovación de esos equipos comienza el jueves 10 con las reuniones preparatorias para las más de 14 mil Ubch y agregó que en éstas “deben participar los propulsores y las propulsoras” para definir las tareas y responsabilidades.

Mientras que para el viernes 11 se desarrollará “una gran jornada de propaganda”, para motivar la participación a través de papelógrafos, murales y pancartas.

Asimismo, aclaró que “está absolutamente prohibida la propaganda de promoción personal”, por lo que advirtió que “quien incurra en esta actividad y sea comprobada su participación en actividades de promoción personal e individuales va a quedar automáticamente fuera del proceso”.

En relación a las actividades políticas del día sábado 12 se realizarán las asambleas de postulación y el domingo 13 la sistematización.

«Las asambleas de postulación serán entre las 2:00 p.m. a 6:00 p.m.», detalló Cabello al tiempo que aclaró que los aspirantes deben ser militantes del Psuv mayores de 15 años.

Diosdado Cabello, llamó a la conciencia de la militancia revolucionaria para realizar las postulaciones de los candidatos e indicó que «las postulaciones tienen que hacerse libremente, sin coacción, sin líneas, sin propagandas individuales, el que crea que sin ellos los objetivos políticos no se cumplirían no deben estar, eso no existe».

«Lo ideal es que estas asambleas se hagan en los centros de votación. En caso de que no se pueda en un colegio hay que buscar otro espacio y es responsabilidad del equipo promotor dar la información en las calles», enfatizó.