Socorristas y voluntarios: héroes silenciosos en medio de la tragedia

HADES Y NECRO

Necro y su compañera Hades, son funcionarios caninos capacitados para detectar restos humanos entre los escombros o en situaciones adversas. Ambos son pastores belgas malinois, pertenecientes al Senamecf y desde que ocurrió la tragedia no han descansado en su labor de búsqueda de personas desaparecidas. Hasta el pasado jueves habían hallado al menos seis cadáveres. No son tratados como mascotas, sino como funcionarios. “Son parte del equipo. No los llamamos perros”, acotó un operador que pidió no ser identificado. Los agentes caninos trabajan entre seis y ocho horas diarias, con un descanso promedio de 30 minutos entre cada visita que realizan, dependiendo también del recorrido. Cada uno tiene su forma de avisar. Necro, por ejemplo, “rasga, rasga, rasga, se queda mirando a su operador, ladra y vuelve a rasgar”, explicó el funcionario. “Hades” es el nombre que lleva el Dios del Inframundo, mientras que “Necro” significa “muerto en la mitología griega. Al final de la jornada los operadores a veces cargan a sus perros que terminan agotados.