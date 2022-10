Más de 700 estudiantes regresaron a clases en Las Tejerías

GRATA VISITA Varios de los atletas que participaron en los XII Juegos Suramericanos de Asunción 2022 en Paraguay visitaron Las Tejerías y se solidarizaron con los afectados por el deslave del pasado 8 de octubre. La karateca Anriquelis Barrios, la pertiguista Robeilys Peinado, el luchador Luillys Pérez y el paralímpico Yohandri González estuvieron en el lugar la tarde del pasado martes, cuando recorrieron zonas devastadas y llevaron alegría a los niños de la localidad. En los diferentes puntos de recreación los atletas alegraron a los más pequeños y compartieron con bailes, juegos, además de cada uno ofrecer una exhibición de la disciplina que practican e hicieron entregas de kits deportivos. El paralímpico González, residente de la zona afectada, expresó: “estoy aquí en mi pueblo, algo lamentable por lo ocurrido, pero voy a ayudar en lo que esté a mi alcance, fui a Perú en medio de la tragedia y les traje la medalla de oro”. Confesó que no es fácil, “pero aquí los veo levantados, cuenten conmigo en cualquier circunstancia, me duele lo sucedido y justamente cuando me tocó competir fue el día del deslave”, expresó con tristeza. Por su parte, Barrios, Peinado y Pérez, dieron un mensaje a los niños y jóvenes de las comunidades afectadas. “Tenemos que orar, creer en Dios y salir adelante para volver a ver a Las Tejerías renovada”.