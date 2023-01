Alianza del Lápiz Aragua: Sectores deben rendirle cuentas al país

|| Glenn Requena / Foto: Cortesía

El secretario general de la organización política aseguró que es importante que haya transparencia en Venezuela

Hace días fue aprobada en primera discusión el proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG, el cual consta de 17 artículos y dos disposiciones transitorias. Dirigentes aragüeños consideraron que todos los sectores deberían rendirle cuentas al país, para que haya una mejor transparencia.

Vladimir Rodríguez, secretario general de Alianza del Lápiz en Aragua, explicó que las organizaciones no gubernamentales buscan apoyar las reivindicaciones sociales en Venezuela. Sin embargo, “ha habido un retroceso en diferentes sectores como la educación, salud y laboral”.

Aseveró que las ONG pueden fiscalizarse, pero los gobiernos deben ser abiertos y digitales, para que los ciudadanos sepan hacia donde se dirigen los recursos.

“Los gobiernos tienen que abrirse para que los ciudadanos en que se gastan los recursos y hacia dónde van dirigidos. A través de portales digitales para que todos tengan accesos. Eso es lo que se le llaman gobiernos abiertos”, recalcó.

Rodríguez aclaró que las organizaciones políticas y ONG rindan cuentas, para que no se conviertan en “cajas oscuras. Lo importante es que, en Venezuela, toda la clase política tiene que rendirle cuenta al país […] El que no la debe no la teme”, enfatizó.

Afirmó que es necesario que haya transparencia, para que pueda haber una democracia mucho más fuerte en todo el territorio nacional.