¡En casa! Vinotinto femenina Sub 20 llegó a Venezuela

Luego de conseguir la clasificación al Mundial Colombia 2024, la Vinotinto Sub 20 llegó al país este lunes y fue recibida en un acto encabezado por Jorge Giménez, presidente de la FVF.

El domingo, Venezuela igualó 2-2 ante Argentina y selló su pase al Mundial que se disputará en septiembre de este año.

Durante la ceremonia, Giménez agradeció “públicamente a Pamela Conti, una entrenadora incansable por el fútbol femenino en nuestro país. Eres una de las que más merece esto”.

Por su parte, Pamela Conti aseguró que “es un sueño hecho realidad. Ha habido gente que me ha apoyado. Cuando quise tirar la toalla, hubo gente que me dijo que no hiciera. Hoy me siento más unida a este país”.