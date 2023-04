Instaladas tres subcomisiones para atender denuncias de los docentes en Aragua

|| Glenn Requena

Representantes del gremio en la entidad realizaron una toma simbólica frente a la ZEA

Educadores, personal obrero y administrativo de instituciones de Aragua, retomaron este jueves las protestas pacíficas. Esta vez realizaron una toma simbólica en la Zona Educativa de la entidad, donde sostuvieron un encuentro con las autoridades encargadas, a fin de que hagan cumplir las peticiones que tiene el sector desde hace meses.

“Aquí estamos, aquí seguimos, aquí seguiremos hasta que nos firmen el contrato colectivo”, fueron algunas de las consignas de los trabajadores de la educación en las adyacencias de la ZEA, donde fueron recibidos por Iraima Medina, jefa de gestión interna y demás representantes del ente, quienes escucharon sus exigencias.

“Ayer se instalaron las tres subcomisiones que se acordaron en la última reunión donde estuvo Pedro Díaz, viceministro de educación. Ahí hubo un solo punto que fue discutir sobre la situación de violencia que se ha ejercido a través de las supervisiones de directores contra nuestros trabajadores”, informó Richard Rivas, coordinador del Comando Intergremial en Aragua.

Agregó que estas subcomisiones buscarán darle respuesta a los docentes ante las constantes amenazadas que han recibido de los directores y supervisores.

“Es necesario que en esta nueva gestión haga los cambios para que los trabajadores puedan tener un mensaje. La lucha sigue porque nuestro problema es salarial y va a depender del 1° de mayo. Los trabajadores van a decidir la postura de esta lucha”, expresó el dirigente gremial.

Docentes de los municipios Girardot, Mario Briceño Iragorry (MBI), Santiago Mariño, Francisco Linares Alcántara (FLA), Revenga, Libertador, Sucre, José Ángel Lamas, Zamora y José Félix Ribas, estuvieron presentes en la concentración.

EXIGEN SUS DERECHOS

Los trabajadores de los planteles educativos solicitaron la firma de la contratación colectiva y el inicio de una nueva discusión, además de las mejoras salariales. Son muchos los profesores que no pueden cubrir la mayoría de sus gastos y todavía están dispuestos a ir a las aulas.

“Aquí nadie se está negando a trabajar. El obrero necesita una esponja, coleto y cepillo. El maestro necesita dar clases y no tiene cómo trasladarse. El personal administrativo no tiene para comprar un lápiz. Hay una realidad que no se puede ocultar”, resaltó Rivas.

HABLÓ LA BASE

La base de los educadores también sostuvo un encuentro con las autoridades de la ZEA, para hacerles saber que continuarán “dando clases en las calles”, porque el salario no cubre todas las necesidades.

“No podemos vivir con 400 bolívares mensuales que es lo que cobra un docente con todos los estudios realizados. Pedimos que el 1° de mayo se pongan la mano en el corazón. No solamente un aumento, sino la firma y la discusión del contrato colectivo porque no tenemos HCM, no nos cubren las medicinas. Hemos perdido hasta la dignidad hoy en día”, manifestó Johnny Raga, educador.

¿CÓMO LOS AMEDRENTAN? Carmen Teresa Márquez, presidenta de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), expresó que una de las formas más usuales y preocupantes de amedrentamiento contra los docentes es la suspensión de sueldos. Es decir, el educador deja de percibir la remuneración por su labor en las aulas. “Hay informaciones de estados donde los jefes de zona y supervisores están amedrentando a los docentes. Nos reunimos con la gente del Ministerio de Educación la semana pasada y se nombró una comisión con la finalidad de hablar sobre estos temas con la dirección de Gestión Humana del ministerio”, indicó la profesora Márquez al portal digital Efecto Cocuyo. Entre las entidades venezolanas donde se ha visto un incremento de intimidación hacia los docentes están Apure, Portuguesa, Carabobo, Aragua, Zulia y Distrito Capital, según indican los distintos gremios.

“NO PERDERÁN EL AÑO ESCOLAR”

Los maestros aseguraron que los estudiantes no perderán el año escolar y reiteraron el apoyo que han recibido por parte de los padres y representantes. Sin embargo, se han adecuado a la realidad que atraviesa el sector. “Aquí el único responsable de la perdida del año escolar es el Estado venezolano ante su negativa de no darnos respuestas”, afirmó Richard Rivas.