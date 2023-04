Trabajadores públicos mantienen la vocación en medio de reclamos

|| Glenn Requena

Siguen en la lucha para que sus reivindicaciones sean dignificadas en el territorio nacional

La administración pública en Venezuela no atraviesa uno de sus mejores momentos, hay carencias de insumos en los centros asistenciales y docentes con salarios precarios, lo que ha llevado que algunas personas pertenecientes al sector abandonen sus sitios de trabajo para emprender en otras áreas. No obstante, hay trabajadores que mantienen la esperanza de que esto cambie y así poder aportar al desarrollo del país.

Los trabajadores de la administración pública conservan la intención de servir y atender las necesidades de la comunidad, ponen a disposición sus capacidades para contribuir en el desarrollo del territorio nacional. A pesar de la situación económica de Venezuela, hay profesionales que conservan el compromiso social para prestar sus servicios a las personas.

“En el caso de los profesores universitarios, nos mantenemos en las aulas porque para eso hemos sido preparados. Nos gusta, en el caso de los profesores y maestros, guiar a las nuevas generaciones y compartir las experiencias para que avancemos hacia un país mejor”, expresó Niuman Páez, profesor universitario desde hace más de 15 años.

A juicio de Páez, el trabajo debe ser remunerado de una manera digna y que permita a la persona cubrir sus necesidades.

“Hoy en pleno siglo XXI nosotros no podemos hablar nada más de trabajar para comer. Debemos trabajar y tener un sueldo que nos permita recrearnos, formarnos, cuidar nuestra salud, tener vivienda, transporte y poder ahorrar”, enfatizó el profesional.

Consideró que estos últimos años en Venezuela, ha habido un retroceso en cuanto al bienestar de los trabajadores, porque se les dificulta poder cubrir todas sus necesidades.

“Un profesor que nada más viva de un sueldo no puede garantizar ir a un centro de salud. Nosotros no pedimos dinero por pedir dinero, sino para cubrir todas las necesidades”.

“SEGUIR LUCHANDO”

Edgar Vidao, profesional de la enfermería desde hace al menos 32 años, detalló que ha pensado abandonar su carrera para emprender desde otros espacios. Sin embargo, sostiene que el sector “debe seguir luchando” para lograr un cambio político y así rescatar el salario.

“¿Cómo he subsistido a todo esto? Bueno, entre compañeros hemos tenido que reinventarnos, apoyarnos uno con el otro. En mi caso he tenido que hacer transporte en mi carro, para compensar una cosa con la otra. Es difícil porque no estamos acostumbrados a esto, yo no estudié para ser taxista, sino para prestar servicios de salud”, resaltó.

Afirmó que la vocación de servicio ha jugado un papel clave para no abandonar su puesto de trabajo, aunque reconoció que con esta disposición no puede hacer mercado y tampoco cubre el resto de sus necesidades.