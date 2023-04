Gran afluencia de temporadistas hacia las costas aragüeñas

|| Rodolfo Gamarra

La carretera de Ocumare fue cerrada preventivamente desde las 7:30 hasta las 9:30 de ayer por la lluvia

En un recorrido por las alcabalas que dan salida hacia las costas de Ocumare y Choroní, se pudo confirmar una gran afluencia de vehículos, a partir de tempranas horas de la mañana, a propósito del fin de semana largo a própósito del Día del Trabajador, este lunes.

Aseguran las autoridades de los distintos puntos de control que desde las 5:00 am el tránsito se incrementó, aunque en lo que se refiere a la carretera que conecta con Costa de Oro, fue cerrada, de forma preventiva por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), por la fuerte lluvia que caía en el Parque Nacional Henri Pittier, desde las 7:30 de la mañana hasta las 9:30 am. Sin embargo, no se reportó ninguna novedad.

En varios puntos de la vía se encuentran desplegados funcionarios de Protección Civil las 24 horas del día. La misma situación se presentó en la carretera que conduce a la población de Choroní, esto en virtud del “puente” del 1° de mayo.

Terminal con baja afluencia

Entretanto, en el Terminal Central de Maracay, Briseida Arias, Fiscal de las Costas, indicó que debido a la lluvia, las personas no han acudido como en otras fechas, sin embargo, habían salido hasta el medio día de este sábado 10 autobuses para Ocumare de la Costa y cinco hacia Choroní.

Espera que el domingo la cifra de pasajeros suba de forma considerable, ya que en las playas el clima está perfecto y soleado, indicó Arias.