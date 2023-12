El Futsal se apoderó de la Cancha Arias Blanco en su reinauguración

***El pasado fin de semana se realizaron cinco torneos en la reapertura de este recinto deportivo en MBI***

Nota de Prensa

El pasado fin de semana se reinauguró la cancha del sector Arias Blanco, del Municipio Mario Briceño Iragorry, con 5 torneos entre 5 categorías donde se enfrentaron La Trinidad, ANG Nueva Generación, Sporting, Chaney y los de la casa AB Fustal bajo la disciplina de Fútbol sala.

El evento se dio inicio el pasado sábado con las categorías de la sub 10, quedando ANG Nueva Generación y la Trinidad, quedó suspendido este día por los motivos climáticos. Se reanudó el día domingo 10 desde las 8:30 a.m. donde se fueron debatiendo las categorías sub 08, sub 12, sub 14 y sub 16.

Resultó ganador en tres torneos ANG Nueva Generación en las categorías sub 08, 10 y 14. La Trinidad quedó campeón en las categorías sub 12 y sub 16. Se premiaron a los Champions goleador de cada categoría y la Valla menos vencida.

GRAN FINAL

Fue una final reñida, llena de alegrías y algarabías, y engalanando el inicio la escuela Pequeñas Danzantes, quienes en realizaron un opening musical para entretener a los asistentes entre cada encuentro deportivo.

La escuela Arias Blanco Fustal logró unir con el deporte a niños y jóvenes, abriendo espacios en armonía, para la sana diversión.

Los organizadores le agradecieron a todas las personas que hicieron posible este evento y la reinauguración del reciento deportivo.