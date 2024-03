Venezuela jugará la final de la Serie del Caribe Kids

Cortesía

**Se medirán a la representación de la República Dominicana**

Venezuela dio la campanada y acabó con el invicto de México, con pizarra de 4-2, ganándose el derecho de enfrentarse a República Dominicana en la Gran Final de la primera edición de la Serie del Caribe Kids, que será disputada este mismo sábado, a partir de las 6:00 pm, en el Estadio Juan Demóstenes Arosemena de Ciudad de Panamá.

Ezequiel Zamora volvió a ser figura para la representación criolla, no nada más con el bate, como ha sido la constante a lo largo del torneo, sino también desde el montículo. El joven talento tomó la bola en la cuarta entrada en relevo de Jesús Yépez, con el marcador igualado 2-2 y dos hombres en posición anotadora, sin outs, y no sólo sacó un brillante cero luego de un ponche y dos rodados que él mismo convirtió en out, además, prosiguió el dominio hasta la finalización del encuentro.

Zamora (1-0), transitó tres episodios en blanco, con cuatro recetados para acreditarse el triunfo, que concretó la revancha contra los mexicanos luego de la derrota 6-3 en el último juego de la primera fase.

Ahora, venezolanos y dominicanos reeditarán la final de las dos recientes Series del Caribe de mayores, en la exitosa primera edición disputada en el país canalero.