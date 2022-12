Túnez se despide del Mundial con victoria frente a la campeona del mundo

|| Glenn Requena / AFP / EFE/ AP / Foto: AFP

Francia salió al campo con un once lleno de suplentes durante los primeros 45 minutos

Una Francia que no se jugaba nada contra Túnez perdió 1 – 0, marcador que no sirvió para nada en el seleccionado africano que no logró avanzar a los octavos de final. La actual campeona del mundo avanzó como primera del grupo D a pesar de sacar al campo un once repleto de suplentes.

Túnez se despide del Mundial con una victoria de prestigio, gracias a un solitario gol del capitán Wahbi Khazri (58), y 4 puntos, mientras que Francia y Australia, empatadas a seis puntos, pero con mejor diferencia de goles para los galos (+3 por -1) ya esperan rival en octavos de final.

Los dirigidos por Jalel Kadri se suman a Dinamarca, una de las decepciones del Mundial, como los países eliminados en el grupo D.

El conjunto galo ya estaba clasificado y salvo catástrofe tenía el primer puesto asegurado, por lo que el seleccionador de los Bleus, Didier Deschamps, decidió dar descanso a nueve de sus once titulares habituales, incluidas sus dos estrellas Kylian Mbappé y Antoine Griezmann y su goleador Olivier Giroud.

El próximo encuentro de Francia será ante Polonia el próximo sábado 04 de diciembre a las 11:00 am (hora de Venezuela).

ORGULLOSOS

A pesar de la derrota, Wahbi Khazri se mostró contento con la victoria 1 – 0 contra Francia, pese a que no sirvió para mantenerse en el Mundial de Qatar, del que aseguró que “no salimos por la puerta falsa”.

“Estamos contentos esta noche, hemos hecho un buen partido. Hicimos un partido de equipo”, dijo Khazri.

Jalel Kadri, seleccionador de los tunecinos, consideró que su equipo había quedado eliminado con “honor y orgullo”.

“El martes decía que no había nada imposible, que podíamos ganar a los campeones del mundo. Nos hemos esforzado y hemos trabajado colectivamente. No ha sido fácil acumular cuatro puntos, pero desgraciadamente nos vamos de la competición, pero con mucho honor y orgullo”, enfatizó.

¿QUIÉNES JUGARON?

Túnez: Aymen Dahmen – Montassar Talbi, Nader Ghandri, Yassin Meriah – Wajdi Kechrida, Ellyes Skhiri, Aissa Laidouni, Ali Maaloul – Anis Ben Slimane (Ali Abdy 83), Wahbi Khazri (cap) (Issam Jebali 60), Mohamed Ali Ben Romdane (Ghailene Chaalali 74). DT: Jalel Kadri.

Francia: Steve Mandanda – Axel Disasi, Raphael Varane (cap) (William Saliba 63), Ibrahima Konaté, Eduardo Camavinga – Youssouf Fofana (Antoine Griezmann 73), Jordan Veretout (Adrien Rabiot 63), Matteo Guendouzi (Ousmane Dembele 79), Aurélien Tchouameni – Randal Kolo Muani, Kingsley Coman (Kylian Mbappe 63). DT: Didier Deschamps.

RESULTADO

Túnez 1 – 0 Francia