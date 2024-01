Por estas razones debes mantener una rutina en casa

Hoy más que nunca, tener una rutina de actividades diarias en casa es sumamente importante, sobre todo si en el hogar hay niños. Cuántas veces no te has visto en medio de un caos en casa por no tener una rutina de actividades y sientes que el mundo se te viene encima por el desorden y la cantidad de tareas acumuladas por hacer, que, por no tener una rutina, no has hecho.

Constancia y perseverancia, he aquí la clave de cualquier rutina hogareña. Cuando se decide tener una practica constante de actividades se deben seguir al pie de la letra como fueron diseñadas, de nada sirve que un día, en medio del caos, respetes las tareas establecidas con sus horarios, solo por arreglar el desorden, y el resto de los días de la semana no cumplas con ellas.

Cuando hay niños todo cambia, la rigurosidad de mantener la estructura en las actividades es mayor. Los niños necesitan esa norma y organización para crear hábitos de conducta, además de que les enseñas la práctica del trabajo, puntualidad a su vez de que le inculcas valores y respeto por su entorno.

¿Cómo hacer una rutina en casa?

Lo más importante a considerar son las necesidades de cada núcleo familiar. Debes establecer horarios para las distintas actividades que quieres que se hagan a diario en tu vivienda, así como determinar qué miembro de la familia se hará responsable por cada una de ellas.

Los puntos más importantes para incorporar en la rutina diaria son:

* Hora de levantarse

* Hora de aseo personal

* Hora de las comidas

* Hora de clases (para los niños)

* Hora de trabajo (teletrabajo o salida al lugar de trabajo)

* Hora de cocinar

* Hora de recreación

* Hora de ir a dormir

A partir de estos puntos básicos, se pueden ir incorporando diferentes actividades acorde a las necesidades de cada familia, como por ejemplo:

* Sacar la basura

* Limpiar

* Arreglar el desorden de casa

* Hacer ejercicios

* Pasear a la mascota

* Jardinería

Siempre se ha dicho que en 21 días se crea un hábito –indispensable para respetar una rutina-, pero estudios en Londres han demostrado que el tiempo que toma crear un hábito varía entre 66 a 254. Lo importante es no perder la calma y mantenernos constantes y enfocados en nuestras actividades y objetivos. Cuando la actividad a realizar te cuesta esfuerzo físico y mental mínimo, y la realizas de forma natural, ya sabes que tu hábito está formado.