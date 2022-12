Martes 13: ¿Por qué se dice que es un día de mala suerte?

Uno de los días más “temidos” en varios países de Latinoamérica se presenta en este mes de diciembre, antes de acabar el 2022 llega el cabalístico martes 13, un día lleno de misticismo, mitos, creencias y leyendas.

¿Cuál es el significado del Martes 13?

Se trata de una creencia muy arraigada y todo va relacionado con el significado del número 13, una cifra que para el tarot tiene que ver con la muerte, con malas vibras y que también significa pérdidas. En la religión se habla del número 13 al referirse a Última Cena, con los 12 apóstoles y Jesús, mientras que en la Kabalah judía se habla de 13 espíritus malignos.

¿Por qué se dice que el Martes 13 es un día de mala suerte?

A lo largo de los años muchas creencias fueron pasando de generación en generación, se dice que la destrucción de la torre de Babel se dio un martes 13.

También se habla que fue un martes 13 de 1453, el día que cayó el Imperio Romano en Constantinopla. Por si fuera poco, se dice que el martes es día que pertenece al planeta Marte, dios de la guerra, la violencia y la destrucción.

¿Qué actividades no debes hacer en Martes 13 y por qué?

Las viejas costumbres indicaban que había algunas actividades que era mejor no realizar en un martes 13. Simplemente por la influencia y significado que tiene el número 13, ligado a la desgracia. Algo de lo que no se debe hacer es: casarse, tomar decisiones amorosas, no viajar, mudarse y tampoco realizar apuestas importantes en cuestiones financieras.

¿El Viernes 13 es lo mismo o cuáles son las diferencias?

El viernes 13 está más arraigado en países anglosajones como Estados Unidos e Inglaterra, al final, tanto el martes como el viernes están unidos por el significado del número 13. En el caso del viernes 13, se dice que ese día se dio la orden de acabar con los Caballeros Templarios.